Стали известны подробности переговоров по зерновой сделке РИА Новости: решение о продлении зерновой сделки еще не принято

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Решение о продлении зерновой сделки еще не принято, сообщил РИА Новости российский источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о продлении соглашения на 60 дней является «ожиданиями Анкары».

Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях, — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что надежды на достижение консенсуса по продлению сделки остаются. Он отметил, что у сторон есть понимание, что это имеет важное значение для всего мира, и не исключил, что итоговое решение будет принято после телефонного разговора глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Переговоры по зерновой сделке продолжатся в Стамбуле 11 мая. Ранее глава МИД Турции заявил, что власти страны надеются на их положительный исход.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщил, что зерновая сделка может быть продлена после 18 мая с учетом требований со стороны России. По словам собеседника агентства, это может включать в себя обязательства по снятию ограничений по экспорту российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Зерновая сделка была заключена представителями Турции, России, Украины и ООН в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна на сухогрузах из черноморских портов и налаживание поставок российских удобрений. Ранее в Кремле заявили, что условия сделки, которая касается российского агросектора, не были выполнены, и ее продление после 18 мая находится под вопросом.