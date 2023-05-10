Стало известно, продлится ли зерновая сделка ТАСС: зерновая сделка будет продлена с учетом требований России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка будет продлена после 18 мая с учетом требований России, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Как сообщалось ранее, четырехсторонние переговоры по зерновой сделке пройдут с 10 по 11 мая в Стамбуле. В них будут участвовать представители России, Украины, Турции и Армении.

Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. Поэтому я и говорю об этом как о факте. И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен, — сказал собеседник агентства.

При этом источник РИА Новости, знакомый с ходом проведения переговоров, заявил, что никаких конкретных решений по зерновой сделке пока не принималось. Он призвал дождаться официальных комментариев на этот счет.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки нет, но работа в этом направлении ведется и есть надежда на успех. По его словам, основная проблема состоит в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования.

18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть соглашения, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Позднее он подчеркнул, что условия зерновой сделки в части, касающейся российского агросектора, не выполнены и время «сжимается, как шагреневая кожа». Песков добавил, что контакты по соглашению пока не приносят результатов, однако они продолжаются.