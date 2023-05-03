МИД Турции оценил возможность продления зерновой сделки Чавушоглу: гарантий по продлению зерновой сделки нет, но работа ведется

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Никаких стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки сейчас нет, заявил в эфире телеканала NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, основная проблема кроется в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования.

Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет, но серьезная работа ведется, и есть надежды на успех. Наши усилия и усилия ООН продолжаются. Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней — это неисполнение требований России. Это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие, — подчеркнул Чавушоглу.

18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть сделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Позднее он подчеркнул, что условия зерновой сделки в части, касающейся российского агросектора, не выполнены и время «сжимается, как шагреневая кожа». Он добавил, что контакты по зерновой сделке пока не приносят результатов, однако, несмотря на это, они продолжаются.