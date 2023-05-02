В Кремле напомнили о невыполненных условиях для продления зерновой сделки Песков: условия зерновой сделки в отношении российского агросектора не выполнены

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Условия зерновой сделки в части, касающейся российского агросектора, не выполнены, время «сжимается, как шагреневая кожа», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты по зерновой сделке пока не приносят результатов, однако, несмотря на это, они продолжаются.

Позиция России хорошо известна. Сделка была продлена на два месяца. Время сжимается как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться, — сказал Песков.

18 марта представитель Кремля заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

МИД РФ позже перечислил пять системных проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая.