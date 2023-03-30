Стала известна реакция Госдепа США на арест журналиста WSJ в России США отказались от мер против России после ареста журналиста WSJ

Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что США не намерены в данный момент предпринимать действия вокруг ситуации с арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, кроме выяснения обстоятельств и получения консульского доступа. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что Вашингтон глубоко озабочен арестом американского журналиста. Она добавила, что администрация Джо Байдена решительно осуждает данные действия, и напомнила про призыв Госдепартамента к гражданам США немедленно покинуть Россию.

В целом мы сосредоточены сейчас на том, чтобы не принимать каких-либо действий, которые не имеют отношения к тому, чтобы понять как можно лучше ситуацию и, самое главное, получить консульский доступ, — сказал Патель.

Жан-Пьер уточнила, что американские власти находятся в постоянном контакте с российской стороной по этому вопросу. По ее словам, «преследование граждан США российскими властями неприемлемо».

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. Угроза оказалась ложной.