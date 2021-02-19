США заверили, что будут противостоять поставкам оружия в Иран

https://static.news.ru/photo/c4f0a734-72f0-11eb-ab91-96000091f725_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

США продолжат добиваться того, чтобы третьи страны отказались от поставок оружия в Иран. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Вне зависимости от архитектуры санкций ООН по Ирану мы продолжим использовать наши полномочия, чтобы убеждать другие страны не поставлять оружие в Иран, — цитирует его РИА Новости.

Ранее военная разведка США подготовила доклад, что иранское правительство хочет купить у России современную технику: танки, самолёты, ЗРК С-400 и БРК «Бастион». Это, по данным разведуправления, произойдёт после снятия ограничений на продажу оружия в этой стране.

Отмечается, что Иран пожелает купить у России или Китая истребители и танки, потому что самостоятельно в стране не могут произвести такую технику. В разведуправлении выяснили, что Иран уже консультируется по данному вопросу и преимущество в покупке техники отдаёт России. Так, Тегеран рассматривает в качестве приобретений истребители Су-30, учебно-тренировочные самолёты Як-130, танки Т-90, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 и береговые ракетные комплексы «Бастион».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация готова поставлять Ирану оружие после отмены международных санкций. Об этом заявил на авиасалоне в Дубае глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.