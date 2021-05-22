США заполонили миллиарды цикад

Жители некоторых американских штатов выразили сильное беспокойство из-за появления огромного количества цикад. Насекомые практически заполонили регионы страны, а пользователи принялись делиться в соцсетях роликами и фотографиями, пишет NBC News.
Наибольшая активность насекомых наблюдается в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Тем не менее в ближайшее время в большинстве регионов Восточного побережья ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха, из-за чего количество цикад может значительно увеличиться.
Специалисты называют ситуацию уникальной. Дело в том, что цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.
Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того, — пояснил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.
Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, которые в отличие от своих сородичей годичного цикла проводят под землей большую часть своей жизни. Каждое новое поколение получает свой номер.
Ранее сообщалось, что в Московской области майские жуки атаковали сады. Насекомые слетаются на недавно распустившуюся листву и поедают её. Как рассказал садовод Рустам Расулов, причина такого нашествия объясняется биологической закономерностью.
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