США заполонили миллиарды цикад

https://static.news.ru/photo/1a594e46-bba4-11eb-854a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители некоторых американских штатов выразили сильное беспокойство из-за появления огромного количества цикад. Насекомые практически заполонили регионы страны, а пользователи принялись делиться в соцсетях роликами и фотографиями, пишет NBC News.

Наибольшая активность насекомых наблюдается в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Тем не менее в ближайшее время в большинстве регионов Восточного побережья ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха, из-за чего количество цикад может значительно увеличиться.

Специалисты называют ситуацию уникальной. Дело в том, что цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.

Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того, — пояснил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Периодические цикады — насекомые семейства певчих цикад, которые в отличие от своих сородичей годичного цикла проводят под землей большую часть своей жизни. Каждое новое поколение получает свой номер.

Ранее сообщалось, что в Московской области майские жуки атаковали сады. Насекомые слетаются на недавно распустившуюся листву и поедают её. Как рассказал садовод Рустам Расулов, причина такого нашествия объясняется биологической закономерностью.