В Москве началась церемония прощания с великим режиссером Гроб с режиссером Миттой доставили на церемонию прощания в ЦДЛ

Сегодня, 17 июля, в Центральный дом литераторов был доставлен гроб с умершим режиссером Александром Миттой, передает корреспондент NEWS.ru. В 12:00 мск началась церемония прощания. Как отмечал сын режиссера, планируется кремация тела.

92-летний Александр Митта скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Как сообщают СМИ, непосредственной причиной смерти народного артиста России стал рак почки. Последние дни жизни постановщик провел в хосписе, где, по имеющимся данным, находился в состоянии сопора.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил официальные соболезнования родным и близким Александра Митты. В своем обращении глава государства охарактеризовал режиссера как человека с «уникальным творческим дарованием».

Единственным наследником имущества народного артиста станет его сын Евгений. В состав наследства входит квартира в доме 16 по улице Удальцова, две студии — возле Российской государственной библиотеки и на Малой Грузинской улице в Москве. По свидетельствам самого Митты в одном из интервью, ему также принадлежал загородный дом, включавший жилое помещение и отдельное рабочее пространство.