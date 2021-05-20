Нашествию майских жуков в Подмосковье нашли объяснение

В Московской области майские жуки атаковали сады. Насекомые слетаются на недавно распустившуюся листву и поедают её. Как рассказал «Радио 1» садовод Рустам Расулов, причина такого нашествия объясняется биологической закономерностью.
По словам эксперта, этот вид насекомых
Жуков будет очень много, они будут много чего съедать, это просто нужно перетерпеть. В этом году коричневые хрущи вылупляются и нападают на листву, причём делают это где-то в 10 вечера, когда вылезают из-под земли, — рассказал собеседник издания.
Он отметил, что жуки очень любят есть клубнику. Они лакомятся всеми садовыми деревьями, а также дубом и берёзой. Зато они не едят сирень, ясень, клевер и люпины.
Ранее сообщалось, что зоолога Александра Игнатенко обвинили в нарушении действующего в Шри-Ланке запрета на сбор флоры и фауны. У него и двоих компаньонов — Артёма Рябова и Николая Килафяна были обнаружены несколько мёртвых жуков. Россиян задержали в феврале 2020 года, но затем отпустили под залог. Их обвиняют в уничтожении 277 жуков. Зоолог объяснил, что не убивал насекомых, а собирал погибшие особи вдоль дороги, а затем фотографировал их.