Нашествию майских жуков в Подмосковье нашли объяснение

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В Московской области майские жуки атаковали сады. Насекомые слетаются на недавно распустившуюся листву и поедают её. Как рассказал «Радио 1» садовод Рустам Расулов, причина такого нашествия объясняется биологической закономерностью.

По словам эксперта, этот вид насекомых появляется на свет в среднем с интервалами каждые четыре-пять лет. В этом году как раз такой момент настал. Он отметил, что после оплодотворения самки жуков уходят под землю, где откладывают личинки. Те, в свою очередь, три-четыре года живут в земле и только потом вылупляются и вылезают на поверхность.

Жуков будет очень много, они будут много чего съедать, это просто нужно перетерпеть. В этом году коричневые хрущи вылупляются и нападают на листву, причём делают это где-то в 10 вечера, когда вылезают из-под земли, — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что жуки очень любят есть клубнику. Они лакомятся всеми садовыми деревьями, а также дубом и берёзой. Зато они не едят сирень, ясень, клевер и люпины.

Ранее сообщалось, что зоолога Александра Игнатенко обвинили в нарушении действующего в Шри-Ланке запрета на сбор флоры и фауны. У него и двоих компаньонов — Артёма Рябова и Николая Килафяна были обнаружены несколько мёртвых жуков. Россиян задержали в феврале 2020 года, но затем отпустили под залог. Их обвиняют в уничтожении 277 жуков. Зоолог объяснил, что не убивал насекомых, а собирал погибшие особи вдоль дороги, а затем фотографировал их.