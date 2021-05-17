США вновь заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине

https://static.news.ru/photo/4df64c0e-b730-11eb-b1d6-96000091f725_660.jpg Фото: Э. Дебебе/news.un.org

Представители США вновь заблокировали принятие заявления Совбеза ООН для прессы по конфликту Израиля и Палестины. Об этом заявили РИА Новости источники в Совбезе ООН.

Договорённости по заявлению достичь не удалось, — сообщил источник агентства.

Ещё один собеседник рассказал, что США не поддерживают каких-либо документов Совбеза. Позиция Вашингтона следующая: они работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате, а заявление ООН может навредить ситуации.

Пока прошли три заседания Совбеза ООН, посвящённые палестино-израильскому конфликту. Политики так и не смогли принять совместное заявление по итогам прошедших встреч. Сообщалось, что США стали единственным государством, которое блокировало принятие этого заявления.

Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если единственным посредником будет США. Палестина выступает за участие в переговорах квартета по международному урегулированию: Евросоюз, ООН, Россия и США.

С 10 мая ХАМАС и Израиль начали обмениваться ракетными ударами. В течение нескольких дней в результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, 200 человек были ранены. Палестинская сторона сообщает о более 700 погибших и более 1000 раненых.