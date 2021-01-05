США: Россия должна заставить Сирию признаться в применении химоружия

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Москва должна надавить на Дамаск, чтобы Сирия призналась в применении химического оружия. Об этом заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН.

По словам Миллса, применение химоружия не должно стать нормальным явлением. По его мнению, всех, кто его применяет, ждут серьёзные последствия.

Мы призываем Россию и других защитников режима Асада побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о её нынешних запасах химического оружия, — цитирует Миллса «МК».

В ответ первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил политизацию ситуации в ОЗХО, ставшей инструментом манипуляции и преследования неугодных.

В Сирии с 2011 года идёт гражданская война. В конфликте участвуют несколько сторон, а именно правительственные силы президента Башара Асада (их поддерживают Россия и Иран), умеренная оппозиция (эту сторону занимают США, европейские государства, монархии Персидского залива) и радикальные исламистские группировки.

Как писал NEWS.ru, замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич заявил, что террористы из запрещённой в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию с использованием химического оружия в южной части Идлиба.