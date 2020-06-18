США расширили санкции против Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/5323b5f8-fc39-11e9-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Соединённые Штаты расширили санкционный список против правительства Николаса Мадуро, которого Вашингтон с января 2019 года не признаёт президентом Венесуалы. При этом США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой государства.

Под санкции попали восемь компаний, два танкера и три мексиканца, передаёт РИА Новости.

Две другие компании и два танкера исключили из санкционного списка.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо.

В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.

Как писал NEWS.ru, в июне американский Минфин расширил санкции против Ирана, а Сенат США анонсировал второй пакет ограничений против строителей российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Расширение санкций произошло на фоне поддержанного ООН призыва отказаться от экономического давления во время пандемии коронавируса.