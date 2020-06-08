Лавров с кубинским коллегой подтвердили неприятие односторонних санкций

https://static.news.ru/photo/0caaa382-a9a6-11ea-95d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика односторонних санкций неприемлема. К такому выводу пришли в ходе разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в Латинской Америке и в частности, внутреколумбийское урегулирование, в котором Куба выступает гарантом.

Подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США добавили в чёрный список еще семь кубинских организаций. Среди них финансовая организация FINCIMEX, три гостиницы, два центра подводного плавания и один морской парк для туристов.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты рассматривают возможность включения Кубы в свой список стран — спонсоров терроризма. У администрации президента США Дональда Трампа есть «убедительные доводы» в пользу возвращения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм.

В частности, имеется в виду поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и якобы предоставление убежища лидерам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

США в 2015 году исключили из списка стран — спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нём в 1982 году. Сейчас в данный перечень входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.