США могут вернуть Кубу в список стран — спонсоров терроризма

https://static.news.ru/photo/f031a34a-9622-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Соединённые Штаты рассматривают возможность включения Кубы в свой список стран — спонсоров терроризма.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома, у администрации президента США Дональда Трампа есть «убедительные доводы» в пользу возвращения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм.

В частности, имеется в виду поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и якобы предоставление убежища лидерам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

США в 2015 году исключили из списка стран — спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нём в 1982 году. Сейчас в данный перечень входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Как писал NEWS.ru, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что вторжение в Венесуэлу обернётся для американцев «новым Вьетнамом».