США могут вернуть Кубу в список стран — спонсоров терроризма

Соединённые Штаты рассматривают возможность включения Кубы в свой список стран — спонсоров терроризма.
Как
В частности, имеется в виду поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и якобы предоставление убежища лидерам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).
США в 2015 году исключили из списка стран — спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нём в 1982 году. Сейчас в данный перечень входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.
Как писал NEWS.ru, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что вторжение в Венесуэлу обернётся для американцев «новым Вьетнамом».
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