Кубинский лидер пригрозил США «новым Вьетнамом» при вторжении в Венесуэлу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что вторжение в Венесуэлу обернётся для американцев «новым Вьетнамом». Белый дом объявил о начале военной операции против наркоторговцев, которая затронет в том числе территорию Венесуэлы.
Военная операция во Вьетнаме 1964-1973 году обернулась провалом американской армии и установлением социалистического режима, который сохранился в стране по сей день. Войну сопровождали многочисленные протесты внутри США и антиамериканские выступления по всему миру.
В то время, когда человечество борется с пандемией COVID-19, Вашингтон считает, что прогрессивные силы мира демобилизованы, и трусливо готовится реализовать то, что власти США считают последним ударом по Боливарианской революции, — цитирует ТАСС сообщение кубинской газеты «Гранма».
Диас-Канель поделился публикацией издания, сопроводил сравнением с Вьетнамом.
Как писал NEWS.ru, американцы решили задействовать в антинаркотической спецоперации в Латинской Америке эсминцы ВМС, самолёты, вертолёты и катера береговой охраны. Венесуэлу в Белом доме назвали основным направлением атаки.