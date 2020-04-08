Кубинский лидер пригрозил США «новым Вьетнамом» при вторжении в Венесуэлу

https://static.news.ru/photo/cc6cd7e0-79b7-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpg Мигель Диас-Канель Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что вторжение в Венесуэлу обернётся для американцев «новым Вьетнамом». Белый дом объявил о начале военной операции против наркоторговцев, которая затронет в том числе территорию Венесуэлы.

Военная операция во Вьетнаме 1964-1973 году обернулась провалом американской армии и установлением социалистического режима, который сохранился в стране по сей день. Войну сопровождали многочисленные протесты внутри США и антиамериканские выступления по всему миру.

В то время, когда человечество борется с пандемией COVID-19, Вашингтон считает, что прогрессивные силы мира демобилизованы, и трусливо готовится реализовать то, что власти США считают последним ударом по Боливарианской революции, — цитирует ТАСС сообщение кубинской газеты «Гранма».

Диас-Канель поделился публикацией издания, сопроводил сравнением с Вьетнамом.

Venezuela may turn into another Vietnam for the United States. #HandsOffVenezuela https://t.co/dAPcPWK3ss — Miguel DÃ­az-Canel BermÃºdez (@DiazCanelB) April 8, 2020

Как писал NEWS.ru, американцы решили задействовать в антинаркотической спецоперации в Латинской Америке эсминцы ВМС, самолёты, вертолёты и катера береговой охраны. Венесуэлу в Белом доме назвали основным направлением атаки.