Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты Венесуэлы

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Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро приказал мобилизовать артиллерийские орудия для защиты Венесуэлы. Он полагает, что вооружённые формирования, спонсируемые США и Колумбией, могут устроить теракты и государственный переворот.

В рамках действующей операции «Боливарианский щит» я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир, — цитирует Мадуро El Tiempo.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые штаты и ещё 22 страны готовят крупномасштабную операцию против наркокартелей. Министр обороны США Марк Эспер уточнил, что эта операция будет направлена, в том числе, на Венесуэлу.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.