США пообещали не наказывать страны за импорт зерна из России Белый дом: США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из РФ

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США не планируют вводить санкции в отношении стран и компаний, которые станут импортировать зерно из России. С таким заявлением выступил заместитель помощника президента страны по национальной безопасности Джон Файнер. Он подчеркнул, что те, кто занимается подобной деятельностью, могут действовать смело и не опасаться попасть в карательные списки. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости.

Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки, — сказал Файнер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.