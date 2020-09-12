США пообещали до 2024 года не поддерживать аннексию поселений Израилем

https://static.news.ru/photo/d2af5054-f5d3-11ea-8552-fa163e074e61_660.jpg Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

США в ходе переговоров о нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами пообещали Абу-Даби не поддерживать как минимум до 2024 года распространение израильской юрисдикции на территории на Западном берегу реки Иордан.

Об этом условии заключения соглашения сообщает газета The Times of Israel. Издание отмечает, что обнародованный в январе 2020 американским президентом Дональдом Трампом план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемая «сделка века» — предоставляет Палестине окно в четыре года для присоединения к плану. Именно этот период был взят за основу для предоставления гарантий ОАЭ от администрации Соединённых Штатов.

Трамп объявил о достижении соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в августе. Стороны условились продолжать прилагать усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и начать сотрудничать в разработке вакцины от COVID-19. Также Израиль пообещал приостановить принятие решения об аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан.

Позднее американский президент сообщил о соглашении между Израилем и ещё одной арабской страной — Бахрейном, передавал NEWS.ru. Два государства установят дипломатические связи. Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страны наладят прямое авиасообщение.