США пообещали до 2024 года не поддерживать аннексию поселений Израилем

США в ходе переговоров о нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами пообещали Абу-Даби не поддерживать как минимум до 2024 года распространение израильской юрисдикции на территории на Западном берегу реки Иордан.
Об этом условии заключения соглашения
Трамп объявил о достижении соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в августе. Стороны условились продолжать прилагать усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и начать сотрудничать в разработке вакцины от COVID-19. Также Израиль пообещал приостановить принятие решения об аннексии поселений на Западном берегу реки Иордан.
Позднее американский президент сообщил о соглашении между Израилем и ещё одной арабской страной — Бахрейном, передавал NEWS.ru. Два государства установят дипломатические связи. Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страны наладят прямое авиасообщение.
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