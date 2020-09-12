Израиль и Бахрейн организуют прямое авиасообщение

Нормализация отношений между Бахрейном и Израилем позволит двум странам установить прямое воздушное сообщение.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале полётов гражданской авиации между двумя государствами, выступая перед кабмином,
О нормализации отношений Бахрейна и Израиля 11 сентября объявил президент США Дональд Трамп. Как писал NEWS.ru, страны установят дипломатические связи. После этого своего посла из Бахрейна отозвала Палестина, а Иран пригрозил островному государству «возмездием». Оман, в свою очередь, поприветствовал сближение двух государств.
Ранее о полной нормализации отношений Израиль договорился с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и начнут сотрудничать в разработке вакцины от COVID-19.
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