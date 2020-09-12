Палестина отозвала посла из Бахрейна после улучшения отношений с Израилем

Правительство Палестины приняло решение отозвать своего посла из Манамы для консультации. Причиной стала нормализация отношений между Бахрейном и Израилем.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел государства,
Также 12 сентября Корпус стражей Исламской революции (КСИР, подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил о «предательстве» властей Бахрейна. Силовики пригрозили стране «возмездием».
Накануне глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф.
В середине августа 2020 года президент США Дональд Трамп проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — в вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.
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