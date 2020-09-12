Иран угрожает Бахрейну «возмездием» за улучшение отношений с Израилем

https://static.news.ru/photo/ed429924-f512-11ea-90ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил о «предательстве» властей Бахрейна в связи с нормализацией отношений с Израилем. Силовики пригрозили стране «возмездием».

По мнению КСИР, руководство Бахрейна совершило «глупую ошибку» и его действия лишены какой-либо законности, передаёт связанный с Корпусом сайт Sepah News.

Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жёсткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны, — отмечается в заявлении.

Накануне глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф.

В середине августа 2020 года президент США Дональд Трамп проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — в вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.