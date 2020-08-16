Израиль заявил, что договорился с ОАЭ о канале прямой связи

https://static.news.ru/photo/e307d266-dfc4-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Габи Ашкенази Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Глава МИД Израиля — Габи Ашкенази — заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — во вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.

Мы договорились установить канал прямой связи между нами ещё до заключения соглашения о нормализации, а также договорились встретиться в скором времени, — написал Ашкенази на своей странице в социальной сети Twitter.

I spoke today with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, we decided to establish a direct line between us in advance of our normalization agreement, and we agreed to meet soon. pic.twitter.com/nzxIdAlJuw — ××× ××©×× ×× - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) August 16, 2020

Накануне стало известно, что Палестина отзывает своего посла из ОАЭ на фоне принятия решения о нормализации отношений с Израилем, заявил министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики. О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения.

Согласно её условиям, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между ОАЭ и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с США.