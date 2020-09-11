https://static.news.ru/photo/2c18335a-f452-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House via globallookpress.com/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. Об этом лидер написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Очередное историческое событие сегодня. Прорыв! Наши великие друзья — Израиль и Королевство Бахрейн — согласились подписать мирное соглашение. Это вторая арабская страна, нормализовавшая отношения с Израилем за последние 30 дней! — заявил политик.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф, передаёт портал Axios.

В середине августа 2020 года президент США Дональд Трамп проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — в вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.