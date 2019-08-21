https://static.news.ru/photo/f019bade-c420-11e9-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мигранты, которые незаконно пересекают южную границу США, теперь могут быть заключены под стражу на неопределённый срок. Это следует из нового постановления администрации президента Дональда Трампа.

Новое правило предложил исполняющий обязанности министра национальной безопасности Кевин Макалинан. Оно должно вступить в силу через 60 дней.

Это правило позволяет федеральному правительству обеспечивать соблюдение иммиграционных законов, принятых Конгрессом, и гарантирует, что со всеми детьми, находящимися под стражей в правительстве США, будут обращаться с достоинством, уважением и особой заботой ввиду их уязвимости, — приводит BBC слова Макалинана.

Новый документ приходит на смену соглашению, которое устанавливало ограничение срока содержания мигрантов с детьми под стражей. Представители органов нацбезопасности жаловались, что этим правом злоупотребляли, и ввоз детей в США превращался, по сути, в «паспорт» для дальнейшего освобождения из-под стражи.

Ранее News.ru писал, что иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Все задержанные оказались выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.