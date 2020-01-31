Белый дом намерен сохранить помощь Украине в прежнем объёме. Размер заложен в проекте бюджета на 2021 год.
Украина вновь получит $250 млн. Эти деньги выделяются по линии Минобороны США,
Опубликован бюджет будет 10 февраля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп летом 2019 года заявил занимавшему на тот момент пост помощника главы страны по нацбезопасности Джону Болтону о том, что намерен продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не проведёт расследование по делу бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына.
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