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Реакция делегации Украины на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была ожидаемой, но неправильной. Об этом заявил дипломат и депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, само решение поддержать Россию не является поражением Киева или победой Москвы, но украинские депутаты должны понимать, что мир в стране возможен только через диалог с северным соседом....