Пентагон выдвинул законопроект, который нацелен на уменьшение зависимости США от редкоземельных металлов из Китая. Именно они являются необходимым компонентом для поддержания не только технологической, но и оборонной отрасли. Идея подобных реформ появилась давно, однако только сейчас Вашингтон решился воспользоваться ситуацией вокруг коронавируса, чтобы лишить КНР важного «клиента».

Об инициативе американского оборонного ведомства сообщило издание Defense News, которое уточнило, что её предлагают включить в ежегодный законопроект по оборонной политике. Портал отмечает, что Пентагон хочет повысить лимиты расходов на американские проекты, связанные с редкоземельными элементами, чтобы избавиться от необходимости импортировать их у КНР.

На мой взгляд, это самая большая вещь, которая случилась с редкоземельными металлами за десятилетие, — заявил эксперт в сфере оборонной промышленности Джеффри Грин. — Сдвиг политики заключается в том, что правительство осознаёт: оно должно вложить серьёзные деньги.

Процесс разделения редкоземельных элементов аналитик называет невероятно затратным.

Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press

Как отмечают в Минторге США, эти стратегические полезные ископаемые являются важными компонентами для производства множества девайсов, включая смартфоны, компьютеры и системы навигации GPS, а также ветряные турбины, энергосберегающее освещение и аккумуляторы гибридных транспортных средств. Редкоземельные металлы почти незаменимы в оборонной промышленности.

Как говорится в отчётах Службы исследований Конгресса, Китай является крупнейшим импортёром этих элементов в США. Кроме того, он — абсолютный мировой лидер по добыче редкоземельных металлов: доля страны в мировом производстве составляет около 70%. Правда, с 2010 года Пекин начал ограничивать их экспорт. Лицензиями на добычу в стране обладают только шесть национальных компаний. Иностранцев к этой сфере не допускают.

С того момента, как между США и КНР разгорелась торговая война, тема редкоземельных металлов не избежала политизации: Пекин рассматривал стратегически важные ресурсы в качестве козыря. Так, в 2019 году официальный представитель Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Мэн Вэй открыто заявил, что его страна изучает возможность усиления контроля над экспортом.

Некоторые страны не считаются с правилами мировой торговли и подрывают глобальные производственные цепочки. Мы выступаем против этого, — указывал чиновник. — Китай также решительно против использования какими-либо предприятиями продукции из китайских редкоземельных ресурсов для оказания давления на развитие КНР.

Lockheed Martin/via Globallookpress.com

Министерство обороны США по распоряжению президента Дональда Трампа в 2018 году подготовило доклад, в котором дало оценку состоянию базы военно-промышленного комплекса страны и его уязвимостям. Авторы исследования выявили около 300 уязвимых мест, которые негативно сказываются на обеспечении вооружённых сил. Их полный перечень был засекречен, однако публичная часть свидетельствует о том, что эксперты считают проблемой нехватку надёжных источников редкоземельных металлов. В докладе они названы необходимыми для получения такого военного оборудования, как радары, а также материалов для военной формы и военных палаток.

Попытка отказаться от китайского источника поставок вписывается в общую тенденцию американской политики, которая сводится к тому, чтобы пересмотреть все торговые отношения с КНР в отместку за последствия коронакризиса. Неоднократно звучавшая из КНР угроза, что отказ от её редкоземельных элементов ударит по экономике США, уже не кажется такой серьёзной: коронавирус нового типа и без того ударил по международным цепочкам поставок и национальным экономикам, чтобы за это можно было переживать.