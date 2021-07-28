США обеспокоены продвижением талибов в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обеспокоен продвижением радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

То, что мы видим в последнюю неделю — это продвижение талибов в районные центры, создание угрозы столицам провинций, это вызывает серьёзную обеспокоенность. И, конечно, это ставит под сомнение их намерения для страны в целом, — заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Афганистана Субраманиямом Джайшанкаром.

Ранее Блинкен предрёк Афганистану превращение в страну изгоя, если власть в ней захватят талибы. Он пояснил, что в этом случае международная поддержка государству не будет осуществляться. Политик считает, что нет военного решения ситуации в этом южно-азиатском государстве.

Ухудшение ситуации в Афганистане произошло на фоне вывода американских войск. 20 июля боевики обстреляли президентский дворец в Кабуле. Злоумышленники выпустили в сторону здания несколько ракет. Позже они были задержаны спецназом на территории пятого административного района столицы. 27 июля талибы взорвали опорную вышку линий электропередачи в Кабуле. После этого столица страны оказалась обесточена.

Ранее Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации «теневого» губернатора «Талибана» Муллы Халима. Его уничтожили в районе Карух в западной провинции Герат, которая ранее была освобождена от боевиков. Также погибли 20 талибов, среди которых два командира, ещё 50 человек были ранены.