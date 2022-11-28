США начали поиск страны для выдачи россиянам иммиграционных виз Посольство: США ищут страну вместо Польши для выдачи россиянам иммиграционных виз

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Вашингтон в настоящее время пытается определить более доступные, чем Польша, места, где россияне могли бы получить иммиграционные визы. Об этом в интервью РИА Новости рассказала временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд. Она подчеркнула, что Штаты по-прежнему рады принимать россиян, которые хотят побывать в стране или приехать на учебу.

Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места, — сказала Руд.

Она пояснила, что численность американского посольства в РФ значительно сократилась, в особенности это коснулось консульского отдела, сотрудники которого основную часть своего рабочего времени тратят на работу с американскими гражданам. Руд отметила, что за неиммиграционными визами граждане РФ могут обращаться в любые страны, где есть американские посольства.

Весной 2021 года Москва включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запрещено нанимать на работу в посольства граждан РФ и граждан третьих стран. В этой связи Штаты прекратили оказание консульских услуг в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США на территории РФ. В октябре 2021 года россиянам предложили обращаться за получением иммиграционных виз в американское консульство в Польше.

Ранее стало известно, что журналиста Илью Азара не пустили на рейс Берлин — Рига, несмотря на действующую латвийскую визу D. Отмечается, что пограничники сослались на документ, в котором сказано, что гражданам России запрещен въезд в Латвию при отсутствии визы категории А или С. Позже сам журналист подтвердил данную информацию и добавил, что сотрудники ссылались на текст правил Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Также сообщалось, что дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже. В этой связи постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры ранее направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.