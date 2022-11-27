Журналиста Илью Азара не пустили на рейс в Латвию

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Рига

Журналиста Илью Азара не пустили на рейс Берлин — Рига, несмотря на действующую латвийскую визу D, написало издание «Новая газета Европа». Отмечается, что пограничники сослались на документ, в котором сказано, что гражданам России запрещен въезд в Латвию при отсутствии визы категории А или С. Позже сам журналист подтвердил данную информацию и добавил, что сотрудники ссылались на текст правил Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Меня не посадили на рейс Air Baltic Берлин — Рига (с латышской визой D). Сослались на текст IATA, который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение — виза A и C, — написал журналист.

Он добавил, что сотрудники авиакомпании были также удивлены правилами, но ничего не смогли сделать.

Постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры ранее направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО. Отмечается, что дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже. Речь идет о двух представителях России, которые не получили визы в нужный срок.