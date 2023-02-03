США могут отправить контрактников на Украину на линию соприкосновения Politico: офицер Виндман предложил Байдену отправить контрактников на Украину

Офицер армии США, ветеран войны в Ираке Александр Виндман обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с призывом отправить на Украину 100-200 опытных военных контрактников на Украину, сообщает Politico. Согласно его плану, военные должны внедриться в подразделения вблизи линии фронта и научить украинских солдат чинить неисправную военную технику, которая была передана странами Запада.

По словам Виндмана, починка сломанной техники в третьих странах может занять долгое время, поэтому украинские военные должны научиться ремонтировать ее в полевых условиях. Он уточнил, что в случае одобрения администрацией США отправки контрактников на Украину, вместе с ними будут доставлены все необходимые запчасти для неисправной техники. Авторы Politico уточняют, что на Украину можно перебросить около тысячи неамериканских механиков, которые умеют работать с оборудованием США и НАТО, они находятся в резерве.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что ВСУ отправляют на ремонт в Польшу артиллерийские системы М777 производства США, если те выходят из строя. По его словам, непосредственно на Украине попытки ремонта оказались малоэффективны, поскольку местные базы в первую очередь «заточены» под технику времен СССР. Новиков также отметил, что получаемая Киевом западная военная техника часто не справляется с климатическими условиями в стране и выходит из строя.