Россиянин задолжал 900 тысяч рублей из-за нежелания служить в армии Жителя Камышлова обязали вернуть 900 тысяч рублей за отказ от контракта с МО

Житель Камышлова в Свердловской области должен вернуть государству более 900 тысяч рублей после отказа заключить контракт с Минобороны России, сообщили в пресс-службе региональных судов. Камышловский суд обязал мужчину возместить затраты на военную подготовку.

Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей, — говорится в сообщении.

Мужчина несколько лет обучался в военном центре УрФУ, но после начала российской специальной военной операции отказался заключить контракт с Минобороны России. Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в суд с иском. Ответчик согласился с иском и возместил государству затраченные на его обучение средства, а также госпошлину в размере 23 598 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без российского гражданства служить по контракту в ВС РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и «Об обороне». Согласно нововведению лица без гражданства получили возможность заключать контракты о прохождении службы в рядах Вооруженных сил и воинских формирований России. Они будут заключаться до окончания мобилизации, истечения военного времени или прекращения действия военного положения.