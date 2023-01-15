ТАСС: ВСУ ремонтируют в Польше американские гаубицы М777

Фото: YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на ремонт в Польшу артиллерийские системы М777 производства США, если те выходят из строя. Об этом ТАСС рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай. По его словам, непосредственно на Украине попытки ремонта оказались малоэффективны, поскольку местные базы в первую очередь «заточены» под технику времен СССР. Новиков также отметил, что получаемая Киевом западная военная техника часто не справляется с климатическими условиями в стране и выходит из строя.

Те же пушки М777 не могут на Украине ремонтировать. В случае поломки везут в Польшу. То есть или дорого, или не хватает кадров, или нужно какое-то специальное оборудование натовского образца, но базы для ремонта не разворачивают на Украине — все везут в Польшу, — рассказал офицер.

Он пояснил, что климатические условия на Украине — в той ее части, что расположена ближе к России, — зимой «достаточно многогранные», бывают серьезные морозы, сырость, значительные температурные колебания. Западная военная техника с ними не справляется. При этом российское вооружение в зоне СВО работает стабильно, подчеркнул Новиков.

Ранее анонимный представитель ДНР сообщил ТАСС, что поставка США Киеву именно 18 гаубиц и 18 грузовиков свидетельствует о том, что на Украине хотят с нуля создать дивизион из гаубиц. По его словам, именно этим объясняется поставка полного комплекта вооружений и техники.

Также стало известно, что Дания оказалась перед тяжелым выбором после того, как Киев запросил у нее гаубицы Caesar. В Копенгагене опасаются, что ослабят свою армию, если удовлетворят просьбу Украины. Дании самой нужно исполнить обязательство перед НАТО, создав войсковую бригаду, однако Копенгаген уже несколько лет не может получить от производителя 19 французских гаубиц.