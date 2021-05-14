США и Дания обеспокоились усилением России в Арктике

https://static.news.ru/photo/9ee692d0-b65a-11eb-beff-96000091f725_660.jpg Фото: AGAMI/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов и Дании выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в европейскую страну, пишет ТАСС.

Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике, — говорится в документе.

Американское руководство видит Арктику регионом, который свободен от конфликтов. На этой территории государства должны действовать ответственно. Все страны обязаны соблюдать интересы коренных народов, не влиять на их культуру.

Кроме того, США высоко оценили решение королевства, согласно которому власти Дании инвестируют $245 млн в оборону Североатлантического региона и Арктики.

Ранее Блинкен заявил, что растущая роль России может привести к возникновению в Арктике «нового театра конфликта». В феврале российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путём.

В связи с этим страны Североатлантического альянса на июньском саммите намерены обсудить наращивание Россией военных возможностей в Арктике