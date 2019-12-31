https://static.news.ru/photo/48a64ada-2bc0-11ea-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.sputnik.estonia/facebook

Персонал Sputnik Estonia вынужден прекратить работу из-за поступивших от эстонских властей угроз уголовного преследования по статье, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Трудовые отношения редакции и работников заканчиваются 1 января, сообщается в официальном заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Агентство отмечает, что решено не рисковать свободой людей, так как уголовное преследование журналистов в современной Европе — реальность, несмотря на «абсурдность» угроз. Действия эстонского режима в отношении граждан российские журналисты назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в Евросоюзе.

Единственная «вина» журналистов — это работа в российском СМИ, — говорится в заявлении.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва пообещала «комплексный» ответ на действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония.