Персонал Sputnik Estonia вынужден прекратить работу из-за поступивших от эстонских властей угроз уголовного преследования по статье, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Трудовые отношения редакции и работников заканчиваются 1 января,
Агентство отмечает, что решено не рисковать свободой людей, так как уголовное преследование журналистов в современной Европе — реальность, несмотря на «абсурдность» угроз. Действия эстонского режима в отношении граждан российские журналисты назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в Евросоюзе.
Единственная «вина» журналистов — это работа в российском СМИ, — говорится в заявлении.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва пообещала «комплексный» ответ на действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
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