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Ответ Москвы на действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония будет комплексным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эстонские власти требуют от журналистов Sputnik прекратить трудовые отношения с головной организацией и покинуть арендуемое помещения. В случае неподчинения этим требованиям им угрожают уголовным преследованием.

В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным, — цитирует Захарову « Парламентская газета ».

Представитель МИД также упомянула о британском влиянии на СМИ Эстонии. По её словам, Москве известно о том, что местные журналистские объединения готовят доклады о противостоянии российской угрозе совместно с финансируемыми Лондоном структурами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал законным ограничение работы Sputnik. Он пояснил, что Таллин в соответствии с местным правопорядком применяет европейские санкции, которые в том числе касаются россиян, «поддерживающих агрессию против Украины».