https://static.news.ru/photo/d6418208-2876-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Урмас Рейнсалу Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика не поддаётся давлению зарубежных государств в вопросах, касающихся выполнения законов на территории страны. Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию вокруг работы агентства Sputnik Estonia.

Дипломат в посте в Facebook пояснил , что эстонские власти в соответствии с местным правовым порядком применяют санкционную политику Евросоюза, и она в том числе касается ряда россиян, «поддерживающих агрессию против Украины».

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА «Россия сегодня». Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около €30 тысяч в качестве налогов.

В декабре журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Европейский союз ввёл в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала Эстонии «очень чувствительные меры», если давление на журналистов не прекратится, писал NEWS.ru.