Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика не поддаётся давлению зарубежных государств в вопросах, касающихся выполнения законов на территории страны. Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию вокруг работы агентства Sputnik Estonia.
Дипломат в посте в Facebook
Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА «Россия сегодня». Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около €30 тысяч в качестве налогов.
В декабре журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Европейский союз ввёл в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала Эстонии «очень чувствительные меры», если давление на журналистов не прекратится, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен