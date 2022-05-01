Спикер палаты представителей США встретилась с Зеленским в Киеве

Украинский Президент Владимир Зеленский провёл встречу в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, об этом сообщила пресс-служба лидера Украины на своём официальном сайте. В ходе встречи, Зеленский поблагодарил американского представителя за предоставление Украине помощи в $33 млрд.

Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства! — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Палата представителей США ранее поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что решение США о ленд-лизе для Украины обусловлено типичным желанием Вашингтона нажиться на поставках оружия. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, соглашаясь на это, загоняет страну в долговую яму.