Главный пункт соглашения США и Турции — запуск операционной центра для координации создания безопасной зоны на границе Сирии и Турции. Кроме того, согласно заявлению американского посольства в Анкаре, стороны сошлись на «быстром принятии мер к разрешению опасений турецкой стороны насчёт своей безопасности» и том, что «безопасная зона станет мирным коридором и будут приложены все усилия к тому, чтобы вынужденно переселённые сирийцы вернулись домой».

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов считает, что проблема соглашения состоит в расплывчатости его формулировок.

Даже такого неопределённого соглашения Анкаре и Вашингтону удалось достигнуть не с первого раза.Турция требовала от США прекратить поддержку курдских «Сил народной самообороны», которых турецкие власти считают связанными с Рабочей партией Курдистана, признанной в стране террористической. Вашингтон в свою очередь не хотел терять союзника в лице сирийских курдов, которые внесли весомый вклад в победу над «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация).