Турция и США достигли договорённостей по буферной зоне в Сирии после трёхдневных напряжённых переговоров. На данный момент соглашение выглядит довольно расплывчатым. Аналитики предсказывают, что оно не продержится долго, и, скорее всего, призвано потянуть время.

Главный пункт соглашения США и Турции — запуск операционной центра для координации создания безопасной зоны на границе Сирии и Турции. Кроме того, согласно заявлению американского посольства в Анкаре, стороны сошлись на «быстром принятии мер к разрешению опасений турецкой стороны насчёт своей безопасности» и том, что «безопасная зона станет мирным коридором и будут приложены все усилия к тому, чтобы вынужденно переселённые сирийцы вернулись домой».

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов считает, что проблема соглашения состоит в расплывчатости его формулировок.

Не ясно, насколько серьёзно американцы настроены создавать буферную зону. Пока что соглашение ограничивается поверхностными формулировками, и не понятно, кто в реальности будет контролировать эту буферную зону, какая будет её ширина, и кто войдёт в местную администрацию. Это больше похоже на турецко-американскую дорожную карту по Манбиджу (города на западному берегу Евфрат, который до сих пор патрулируют американские военные — News.ru), которая так и не заработала. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

Даже такого неопределённого соглашения Анкаре и Вашингтону удалось достигнуть не с первого раза.Турция требовала от США прекратить поддержку курдских «Сил народной самообороны», которых турецкие власти считают связанными с Рабочей партией Курдистана, признанной в стране террористической. Вашингтон в свою очередь не хотел терять союзника в лице сирийских курдов, которые внесли весомый вклад в победу над «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация).

Based on @realDonaldTrump 's tweet, the created safe zone (buffer zone) would meet the interests of Turkey as main strongholds of the PKK affiliates are at the #Syria -Turkey border. pic.twitter.com/1RgdpulBGp — Wyvern (@WyvernReports) January 13, 2019

Требования турецкой стороны заключались в установлении 30-40-километровой буферной зоны на сирийской территории, которую покинут курдские формирования и будут полностью контролировать турки. Вашингтон выступал за то, чтобы размер этой зоны составлял 10-15 км, а контролировали бы её американские военные.

После провала предыдущих переговоров по этому вопросу министр обороны Турции Хулуси Акар пригрозил, что его страна может начать военную операцию против сирийских курдов — самостоятельно и в ближайшее время.

Наше планирование, приготовления и развёртывание войск завершены, — подчеркнул Хулуси Акар. — Но мы считаем, что должны действовать вместе с нашим другом и союзником Соединёнными Штатами.

Теперь же военная операция Анкары, судя по всему, отложена. Однако Кирилл Семёнов сомневается, что хрупкое и расплывчатое соглашение продержится долго.

Возможно, таким образом США просто решили потянуть время, и в Анкаре это понимают, — добавляет эксперт. — Не исключено, что Турция вернётся к тому сценарию, в котором она снова будет готова начать военную операцию.

Базирующийся в Турции эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Тимур Ахметов согласен, что переговоры США и Турции по буферной приграничной зоне напоминают патовую ситуацию с Манбиджем, а полного контроля над этой территорией Турция, скорее всего, не получит.

Анкара больше года пытается убедить США в том, чтобы передать Манбидж под турецкий контроль. Но воз и ныне там. Турция определённо делает ставку на дипломатию, используя угрозу применения военной силы как средство давления на США. Американцы в свою очередь дают гарантии нормализации режима в северной Сирии, подразумевая санацию территории от неугодных Анкаре элементов. Тимур Ахметов проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Успех соглашения, по мнению эксперта, зависит о того, смогут ли американские партнёры Турции осуществить задуманное, не подрывая собственное влияние среди сирийских курдов и не дестабилизируя общую ситуацию в регионе после потери «Исламским государством» территорий.