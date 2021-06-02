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Советник Байдена и помощник Меркель обсудили РФ и Украину

03:28, 03 июня 2021
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер обсудили в Вашингтоне Россию, Украину и Иран, сообщает пресс-служба Белого дома.

Поводом для встречи Салливана и Хеккера явилась необходимость обсуждения тесного сотрудничества двух стран по некоторым региональным и глобальным вопросам.

Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, о важности обеспечения безопасного энергетического будущего Европы, <...> а также о приоритетах внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы, — отмечается в сообщении.

Также поднимался вопрос о координации усилий в сфере кибербезопасности и реакции на атаки хакеров.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне правительственные эксперты из США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток — 2» и обеспокоенности Белого дома по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности.

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