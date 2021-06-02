Советник Байдена и помощник Меркель обсудили РФ и Украину

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Россия пытается «испытать Польшу на прочность», заявил заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик. Так в интервью изданию Interia он отреагировал на задержание экс-главы «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова в аэропорту Пулково.

Мулярчик отметил, что Россия стремится обострить конфликт с Польшей и «разрушить барьеры международного порядка». У поляков в этой ситуации есть только один ответ, считает депутат. Надо подготовить страну в военной...