Советник Байдена и помощник Меркель обсудили РФ и Украину

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер обсудили в Вашингтоне Россию, Украину и Иран, сообщает пресс-служба Белого дома.
Поводом для встречи Салливана и Хеккера
Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, о важности обеспечения безопасного энергетического будущего Европы, <...> а также о приоритетах внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы, — отмечается в сообщении.
Также поднимался вопрос о координации усилий в сфере кибербезопасности и реакции на атаки хакеров.
Ранее стало известно, что в Вашингтоне правительственные эксперты из США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток — 2» и обеспокоенности Белого дома по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности.