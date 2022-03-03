Соседи предлагают Москве и Киеву переговорные столы

Казахстан предложил себя в качестве посредника в российско-украинском вооружённом противостоянии. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, призвав стороны «к нахождению общего языка за столом переговоров, достижению договорённостей и согласия». Двумя днями ранее с аналогичной инициативой выступила Турция — официальная Анкара напомнила , что «у нас крепкие отношения с обеими странами». Ни Москва, ни Киев пока не ответили на эти предложения, проведя в Белоруссии первый раунд прямых переговоров. Хватит ли у Турции и Казахстана посреднического потенциала в ситуации, когда конфликт между двумя странами только усугубляется, — в материале NEWS.ru.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin Pool/Global Look Press

Турция приглашала к себе президентов России и Украины для урегулирования противоречий ещё полтора месяца назад. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в середине января нанёс визит в Киев, во время которого обсуждал с Владимиром Зеленским планируемую встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле. Тогда возражений от лидеров двух стран не последовало . Эрдоган даже назвал примерную дату встречи: после поездки президента Путина в Китай на открытие Олимпиады. Но в начале февраля встреча не состоялась, а в конце месяца началась российская военная спецоперация на территории Украины.

Турецкие власти уверены, что в нынешних условиях актуальность трёхсторонних переговоров только возрастает. У Анкары больше шансов стать полноценным посредником между Москвой и Киевом, чем у других столиц, отметил в беседе с NEWS.ru израильский политический аналитик Саймон Ципис.

Несмотря на то что Казахстан граничит с Россией, с Украиной его связывает общая советская история, Турция в этом вопросе более эффективна, поскольку является членом НАТО. У Анкары есть прямой выход на людей, которые принимают решение в США и НАТО. При этом сама Украина даже не скрывает, что находится под внешним управлением Вашингтона и Брюсселя. Не будем забывать принцип, которым руководствуется НАТО, — кто не с нами, тот против нас, — заявил политолог.

Посреднические возможности Турции в данной ситуации велики, но по противоположной причине, высказал свою позицию в беседе с NEWS.ru турецкий эксперт-международник Онур Синан Гюзальтан. На его взгляд, роль Анкары в российско-украинском урегулировании повышается именно благодаря своей умеренной антизападной позиции.

pixabay.com

Посредничество Турции может помешать Западу дестабилизировать ситуацию в черноморском регионе, использовать украинский народ в своих интересах. Агрессию США можно свести на нет через региональную инициативу. А Казахстан может помочь в этом Турции, поскольку у него хорошие связи с Россией и Украиной, — отметил турецкий эксперт.

Гюзальтан напомнил, что турецко-российское сотрудничество уже даёт положительные результаты на Кавказе и Ближнем Востоке. Пора использовать это сотрудничество и против западных провокаций в отношении России, заключил турецкий политолог.

Президент Эрдоган, как создаётся впечатление, ищет политические ситуации, в которых пытается выступить примирителем — это ему необходимо для повышения роли на международной арене, но он не намерен в данном случае учитывать интересы Москвы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» Aндрей Суздaльцев.

Вряд ли Москва согласиться на предложение Эрдогана — его позиция на постсоветском пространстве двойственная. Например, он не признаёт Крым российским. Турция заявила об исполнении положения Конвенции Монтрё, закрыв черноморские проливы якобы для всех, но мы понимаем, что главным образом для России. Наша военно-морская группировка находится в Сирии и нам эти проливы нужны. Мы должны понимать, что Анкара поддержит в данном случае Украину. Андрей Суздальцев замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Сомневается Андрей Суздальцев и в отношении «нейтральной позиции» Казахстана, который не принял никакого участия в военной операции на Украине, несмотря на то, что остаётся членом ОДКБ. Более того, Казахстан не поддержал Россию и в 2008 году во время войны в Южной Осетии, не признав её и Абхазию независимыми государствами, а Крым после 2014 года — российским. Невыполнение союзнического долга эта страна пытается прикрыть посредническими инициативами, считает политолог Суздальцев. По его мнению, посредничество на международной арене многие страны используют исключительно для повышения своего авторитета.

MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Это очень выгодно. Расходов никаких, а значимость страны возрастает. Например, Швейцария и Австрия просто конкурируют друг с другом, охотясь за такими конфликтами, чтобы предложить себя в качестве миротворцев, — заключил эксперт.

Среди экспертов есть и другое мнение, согласно которому Казахстан часто проявляет повышенное внимание к конфликтам на постсоветском пространстве не для того, чтобы набрать очки. У Казахстана выстроены торговые отношения со всеми государствами СНГ, рушить которые эта страна себе позволить не может. Отсюда и частые миротворческие инициативы. Ещё в январе 2018 года тогдашний президент страны Нурсултан Назарбаев предложил перенести «минский процесс» в Астану. Во время визита в Вашингтон эту идею казахстанский лидер обсудил с президентом США Дональдом Трампом, найдя у него полное понимание.

Казахстан всегда оставался традиционно нейтральной страной, президент Токаев — дипломат с хорошими связями в мире, и в данной ситуации он мог бы выступить с одной, но очень важной инициативой — о прекращении огня, заявил NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Поскольку российско-украинский конфликт уже приобрёл характер противостояния между Россией и коллективным Западом, внешнеполитического веса Казахстана для его полного урегулирования может не хватить. Но важным был бы призыв о прекращении вооружённого противостояния между странами — ведь гибнут люди! Решение более сложных политических вопросов требует серьёзного согласования, законодательной проработки. Сейчас надо сделать то, что сделал Лукашенко в 2014 году, предоставив территорию для подписания соглашений о прекращении огня — Минск-1. А потом был Минск-2 — это политическая надстройка, которая всё-таки семь лет проработала. Юрий Солозобов директор международных проектов Института национальной стратегии России директор международных проектов Института национальной стратегии России

Юрий Солозобов напомнил, что в специальной военной операции на Украине миротворческие подразделения ОДКБ, в составе которых есть и казахстанские военные, принять участие не могли, поскольку, по уставу организации, они применяются только на территории её стран-участниц. К тому же, численность миротворческого контингента ОДКБ составляет всего лишь 3,5 тысяч человек, что никак не повлияло бы на военные действия.

Сразу после начала вооруженного противостояния Владимир Зеленский обратился с просьбой стать посредником в переговорах с Россией к израильскому премьеру Нафтали Беннету. Известно, что у Зеленского крепкие связи с Израилем. Но не стоит Киеву ждать положительного ответа, убеждён израильский политический аналитик Саймон Ципис.

Израиль действует только исходя из своих интересов. С одной стороны, он не может не критиковать Россию, поскольку во всём зависит от США. С другой стороны, Израиль не может испортить отношения с Россией, поскольку она присутствует уже около наших границ [в Сирии], и здесь многое от неё зависит. Израилю приходится юлить. Конечно, Нафтали Беннет мог бы сыграть ключевую роль в посредничестве между США, НАТО и Россией, если был бы опытным и мудрым политиком. Но он таким не является. Саймон Ципис израильский политический аналитик израильский политический аналитик

Эксперты обратили внимание, что участники российско-украинских переговоров, начав диалог в Гомельской области, даже не ставили вопроса о посредниках. Для этого у сторон сейчас нет времени. Но, возможно, это сделано потому, что иной раз посредники осложняют процесс урегулирования, затягивая его в своих интересах. Другое дело — миротворческие инициативы, с которыми могли бы выступить одновременно Турция и Казахстан, остановив гибель людей. Для этого нужны не столько переговорные площадки, сколько политическая настойчивость и авторитет стран-миротворцев.