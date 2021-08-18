Снизить риски: когда между Арменией и Турцией настанет оттепель

Власти Армении снова актуализировали вопрос о нормализации отношений с Турцией. Соответствующая тема прописана в программе кабмина, а целесообразность политики добрососедства накануне упоминалась премьер-министром Николом Пашиняном во время правительственного заседания. Призывы к восстановлению контактов участились после завершения 44-дневной войны, однако до настоящего времени реальных подвижек на этом направлении не было. Несмотря на то, что упоминание нормализации идёт в контексте тех позитивных сигналов, которые в последнее время поступали из Еревана, опрошенные NEWS.ru эксперты говорят, что на пути реабилитации отношений остаются содержательные проблемы.

Первыми о том, что Ереван готов к «реставрации» связей с Анкарой, сообщили СМИ со ссылкой на правительственную программу. Согласно этим оценкам, отсутствие дипсвязей с Турцией, блокировка границ и «вовлечённость Турции» в карабахский конфликт «отрицательно влияют на региональную стабильность и мир», однако Армения готова к процессу урегулирования отношений «без предварительных условий». В частности, правительство республики может «приложить усилия в направлении урегулирования отношений с Турцией».

В соответствии с этой инициативой, армянская и турецкая стороны — не выдвигая никаких предварительных условий — должны установить взаимодействие «для формирования атмосферы взаимного доверия с целью установления нормальных отношений». Выступая на правительственном заседании 18 августа, Никол Пашинян упоминал необходимость оздоровления отношений с региональными соседями. Наблюдателями тема была подхвачена как признак готовности Еревана сделать скорый шаг в сторону дипломатической нормализации.

Никол Пашинян primeminister.am

Управляемая вражда

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические контакты, несмотря на существование общей границы. Больше десяти лет назад в Цюрихе главы дипведомств Армении и Турции подписали протоколы об установлении дипсвязей и о принципах взаимоотношений, но договорённости так и не были ратифицированы сторонами. В 2018 году Ереван проинформировал об аннулировании протоколов.

После 44-дневной войны тема армяно-турецкой нормализации актуализировалась. По крайней мере, соответствующие призывы делал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который отметил, что «по ходу решения проблем Азербайджана и Армении» турецкая сторона тоже рассчитывает «сделать соответствующие шаги».

Не счесть выгоду для Армении от открытия турецких границ, — выразил уверенность турецкий лидер, выступая в парламенте Азербайджана.

Армянская сторона, в свою очередь, делала акцент на том, что Анкара оказывала помощь Азербайджану в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года. Отдельным пунктом для обвинений был тезис о том, что Анкара занимается «сириизацией» Южного Кавказа через переброску лояльных ей арабских повстанцев.

Не так давно Пашинян заявлял, что Турция продолжает оставаться противником Армении, но вражда между двумя государствами должна быть управляемой.

Ревизия дипотношений

Импульсы с турецкой стороны в сторону «оттепели» удивления как раз не вызвали бы. За последние два года Анкара попыталась максимально снизить дипломатические риски по периметру своих интересов. В мае прошлого года она инициировала политические консультации с некогда враждебным ей Египтом на уровне министерских заместителей, чтобы повысить качество отношений. Интенсивность контактов после этого заметно возросла.

В адрес Израиля, отношения с которым у Турции находятся, по признанию главы МИД Мевлюта Чавушоглу, «на нежелательном уровне», были посланы сигналы о необходимости возвращения послов и разморозки работы дипломатических миссий. Правда, откат к старым установкам последовал после майского обострения между еврейским государством и сектором Газа.

Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытки купировать напряжённость предпринимаются Турцией и в отношении стран Персидского залива, которых она не раз обвиняла в создании хаоса на Большом Ближнем Востоке через интервенцию в Йемен и Ливию.

Мы можем преодолеть наши разногласия с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) посредством открытого и откровенного диалога. У нас тесные культурные связи и контакты между нашими людьми, — заявил Чавушоглу в интервью Nikkei, которое вышло 19 августа.

Кульминацией в этом смысле стали редкие переговоры , которые прошли накануне в Анкаре между Эрдоганом и прибывшим в республику советником по национальной безопасности ОАЭ Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном.

Кризис содержания

Идея армянского кабмина по поводу нормализации с Турцией не может не перекликаться с теми позитивными сигналами, которые в последнее время поступали от Пашиняна. Однако в исследовательской среде считают заявления о восстановлении дипотношений штатными.

В разговоре с NEWS.ru cтарший аналитик по Южному Кавказу Международной кризисной группы (ICG) Олеся Вартанян заявила, что в ходе правительственного заседания Пашинян не делал акцента на Турцию.

Он сказал то, что говорил и до этого, — о готовности нормализации ситуации со всеми соседями. Более того, предшественники Никола Пашиняна придерживались такой же позиции о необходимости нормализации отношений с Турцией. В данный конкретный момент проблема в том, что до сих пор не ясно, в каком формате вести переговоры, в какой последовательности и вокруг каких вопросов. Олеся Вартанян cтарший аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе (ICG) cтарший аналитик по Южному Кавказу в Международной кризисной группе (ICG)

По словам эксперта, это касается не столько Турции, сколько в целом отсутствия послевоенных переговоров.

Ереван Alexandr Graschenkov/Russian Look/Global Look Press

Эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе Рафаэль Оганесян пояснил NEWS.ru, что интенции Еревана выглядят разумно, учитывая реалии, с которыми сталкивается Армения, но у них есть обратная сторона.

Нормализация отношений с Турцией для обеспечения региональной стабильности без какого-либо упоминания конкретного комплекса стратегий, которые могут привести к нормализации, — всё равно что рисовать по воде. В общих чертах Армения всегда выражала свою заинтересованность в нормализации отношений без предусловий. Однако, кроме пресловутой «футбольной дипломатии», конкретных шагов предпринято не было. Рафаэль Оганесян эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе

Аналитик подчёркивает, что инициатива Еревана не предполагает существенных мер с его стороны.

В Армении по-прежнему действует эмбарго на турецкие товары. Что настигнет Пашиняна, даже если он сделает такое заявление? Геополитические реалии. Армения больше не имеет дела с такими региональными игроками, как премьер (Турции. — NEWS.ru) Сулейман Демирель и (российский. — NEWS.ru) маршал Евгений Шапошников, — отметил Оганесян.

Вместо этого, по его словам, Армения «стала свидетелем агрессивной Турции при президенте Эрдогане», которая намерена увеличить своё влияние на Кавказе, «и гостеприимной России при президенте Путине, которая принимает Турцию в качестве геополитического партнёра в регионе», готова мириться с её присутствием и, как отмечает эксперт, искажённым видением карабахского конфликта.

В этих обстоятельствах собеседник NEWS.ru не считает удивительным, если Армения будет постепенно проводить нормализацию в регионе, но сама риторика о ней пока лишена весомости.

Адресаты сигналов о «потеплении»

По словам Оганесяна, у инициативы Еревана есть несколько адресатов.

Во-первых, основная аудитория — это армянский электорат. Если отталкиваться от моего собственного полевого исследования и исследования выборов в Армении 2021 года, большое число армянских избирателей во время предвыборной кампании 2021 года назвали «мир» наиболее важным вопросом, — отмечает аналитик.

Правительство Пашиняна, как считает собеседник NEWS.ru, полностью осознаёт существование этих общественных настроений и, возможно, делает ставку на них.

Вторая аудитория, рассуждает Оганесян, — это армянские бизнес-сообщества, которые занимаются импортом из Турции. Некоторые из них продолжают игнорировать эмбарго. И соответствующий сигнал мог бы облегчить их недовольство действующим статус-кво.

Третья группа — Кремль, — отмечает Оганесян. — Для ереванской улицы не секрет, что Россия предпочитает стабильность и взаимозависимую экономическую активность в регионе. Также не секрет, что и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в дестабилизации нынешнего режима прекращения огня в регионе и постоянно жалуются в Кремль на нарушения друг друга.