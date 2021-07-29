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Снег выпал на юге Бразилии

12:36, 29 июля 2021
Снег выпал на юге Бразилии Бразильские снега в июле Фото: twitter.com/BananaSlamma312
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Бразилию настигла волна холода. Из-за этого в некоторых районах штата Риу-Гранди-ду-Сул, который расположен на юге страны, выпал снег. Об этом сообщает местный портал G1.

Жители 13 городов поспешили на улицы, чтобы воспользоваться природной аномалией, поиграть в снежки и слепить снеговиков.

Бразильские снега в июле

twitter.com/BananaSlamma312

Бразильские снега в июле

twitter.com/BananaSlamma312

Бразильские снега в июле

twitter.com/handsm54350947

Бразильские снега в июле

twitter.com/0C0RV0

Бразильские снега в июле

twitter.com/terror_alarm

Бразильские снега в июле

Социальные сети

Метеорологи сообщают, что понижение температур в стране будет прогнозироваться ещё несколько дней. В южных регионах в пятницу и субботу может выпасть снег. В среду столбики термометров опускались до мину восьми градусов Цельсия.

29 июля снег выпал в Магаданской области и на Чукотке. Кадры непогоды были опубликованы в социальных сетях. Накануне метеорологи прогнозировали заморозки. На Чукотке температура арктического побережья сейчас ниже нуля. На севере региона идёт мокрый снег, местами небольшой дождь.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что после аномальной жары в Россию могут прийти аномальные морозы. Этот прогноз подтверждается статистикой предыдущих лет.

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