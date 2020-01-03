Власти Соединённых Штатов пока не намерены наносить новые удары по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака или других стран, если американские силы не будут атакованы.
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Издание уточняет, что Вашингтон пытается установить, готовится ли Тегеран нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позднее. Утверждается, что Исламская Республика может применить баллистические ракеты малой и средней дальности.
Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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