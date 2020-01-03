https://static.news.ru/photo/e5394568-2f22-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов пока не намерены наносить новые удары по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака или других стран, если американские силы не будут атакованы.

По данным телеканала CNN, в данное время военные и сотрудники разведывательных служб США проводят консультации относительно того, когда Иран может предпринять ответные шаги в связи с ударом американских ВВС в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Издание уточняет, что Вашингтон пытается установить, готовится ли Тегеран нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позднее. Утверждается, что Исламская Республика может применить баллистические ракеты малой и средней дальности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.