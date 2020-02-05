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Российский истребитель Су-35 четвёртого поколения является более успешным, чем истребитель пятого поколения Су-57.

Американское издание The National Interest отмечает , что Су-35 являлся переходным вариантом до момента запуска в серийное производство Су-57. Однако боевая машина показала свою высокую эффективность во время военной операции в Сирии. Журналисты подчёркивают, что Су-35 буквально «уничтожила» своего более дорого преемника.

Издание полагает, что российские военные рассматривают Су-57 как долгосрочную инвестицию, которая обеспечит превосходство российской армии в мире, но в настоящий момент Су-35 оказался намного эффективнее, чем истребитель пятого поколения.

Су-35 — последний боевой самолёт, построенный на платформе Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Cу-30 и их модификаций. Первый полёт Су-35 состоялся 19 февраля 2008 года, боевая машина эксплуатируется в армии февраля 2014 году.

Су-57 серийно производится с июля 2019 года. Военно-космические силы должны получить 76 единиц Су-57 к 2028 году.

Ранее журналисты National Interest заявили, что Су-57 не сможет противостоять американским самолётам F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом сообщал NEWS.ru.