СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок La Nacion: в США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок

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Власти США прислали запрос в аргентинский суд для получения информации по делу о въезде в страну беременных россиянок, пишет издание La Nacion со ссылкой на источники. Отмечается, что Штаты проявили интерес к этой истории из-за того, что граждане Аргентины получают визы в США на 10 лет.

Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд Аргентины для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок <...>. Эта тема может превратиться в дело, касающееся США. Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет, — отмечает издание.

10 февраля шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. Они застряли в аэропорту, однако к настоящему моменту всех женщин впустили в страну. Миграционная служба, которая изначально отказала гражданкам РФ во въезде из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о туристических целях поездки, поменяла свое решение после постановления суда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.