СМИ предрекли глобальную войну из-за действий Запада на Украине и Тайване Guardian: действия Запада на Украине и Тайване рискуют ввергнуть мир в «глобальную войну»

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад на Украине и Тайване «заигрывает с катастрофой». Так охарактеризовал ситуацию в мире колумнист британской газеты Guardian Саймон Дженкинс. По его мнению, в этой связи существует риск ввергнуть мир в «глобальную войну».

Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы они катились вниз по склону к глобальной войне или ядерной катастрофе... Может случиться так, что однажды глобальная война, как и глобальное потепление, приведет мир к катастрофе, с которой ему, возможно, придется столкнуться, — написал журналист.

По его мнению, либеральная демократия должна «предотвратить, а не спровоцировать этот риск». Дженкинс также подчеркнул, что вовлеченные в конфронтацию стороны «заигрывают с катастрофой», в связи с чем Западу следует быть готовым отступить «и не называть это поражением».

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович допустил, что США и Китай могут вступить в новый этап экономической войны из-за провокационного визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Он также добавил, что на данный момент сотрудничество Китая и Тайваня находится под ударом.