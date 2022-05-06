Sabah: четверо рабочих отравились газом на судне в Стамбуле

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На судне в Стамбуле произошла утечка углекислого газа, передаёт турецкая газета Sabah. По предварительным данным, четверо рабочих пострадали. ЧП произошло на судне Gulf Petrolyum4 под флагом Либерии, которое находится на ремонте на верфи.

По первой полученной информации, четверо рабочих, подвергшиеся отравлению газом из-за утечки двуокиси углерода в одной из обслуживаемых труб, были переведены в близлежащие больницы нашими бригадами скорой медицинской помощи, — сказал губернатор Стамбула.

Ранее взрыв произошёл около здания Молодёжного фонда в Стамбуле. На месте происшествия были найдены фрагменты самодельного взрывного устройства. О раненых или погибших в результате взрыва не сообщалось. По некоторым данным, неизвестная женщина пришла к входу здания Молодёжного фонда рано утром и оставила самодельную взрывчатку.

В Стамбуле 18 апреля в районе Бейоглу прогремел взрыв. Турецкие СМИ связали инцидент со сбоем в работе подземных проводов.