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Около здания Молодёжного фонда в Стамбуле произошёл взрыв

11:39, 21 апреля 2022
Около здания Молодёжного фонда в Стамбуле произошёл взрыв Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press
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Взрыв произошёл около здания Молодёжного фонда в Стамбуле, сообщили власти города. Как пишет Наber, на месте происшествия нашли фрагменты самодельного взрывного устройства. О раненых или погибших в результате взрыва не сообщается.

Сегодня в 06:00 поступило сообщение о взрыве на улице Чингиз Топель в районе Хюрриет перед филиалом Молодёжного фонда Турции. Согласно первым заявлениям, сделанным нашей отправленной службой безопасности, в здании разбиты стёкла, погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении властей.

По данным турецкой газеты Star, правоохранительные органы считают, что неизвестная женщина пришла к входу здания Молодёжного фонда рано утром и оставила самодельную взрывчатку. Полицейские начали операцию по задержанию подозреваемой.

В Стамбуле 18 апреля в районе Бейоглу прогремел взрыв. Турецкие СМИ связали инцидент со сбоем в работе подземных проводов. По их данным, в результате неисправности произошли взрывы.

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