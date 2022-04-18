В Стамбуле прогремел взрыв

В Стамбуле в районе Бейоглу прогремел взрыв. Жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, передаёт газета Sabah.
Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице, —
передаётгазета Sabah.
Турецкие СМИ
Специалисты уже ведут работы по ремонту сети. Информации о жертвах и пострадавших нет. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее жители Белгорода сообщили о двух взрывах в городе. По предположениям местных жителей, таким образом могла сработать система противовоздушной обороны.