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Происшествия

В Стамбуле прогремел взрыв

09:27, 18 апреля 2022
В Стамбуле прогремел взрыв Стамбул. Турция Фото: unsplash.com
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В Стамбуле в районе Бейоглу прогремел взрыв. Жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, передаёт газета Sabah.

Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице, передаёт газета Sabah.

Турецкие СМИ связывают инцидент со сбоем в работе подземных проводов. По их данным, в результате неисправности произошли взрывы.

Специалисты уже ведут работы по ремонту сети. Информации о жертвах и пострадавших нет. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее жители Белгорода сообщили о двух взрывах в городе. По предположениям местных жителей, таким образом могла сработать система противовоздушной обороны.

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