В Стамбуле прогремел взрыв

Читайте нас в Google Новости

В Стамбуле в районе Бейоглу прогремел взрыв. Жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, передаёт газета Sabah.

Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице, — передаёт газета Sabah.

Турецкие СМИ связывают инцидент со сбоем в работе подземных проводов. По их данным, в результате неисправности произошли взрывы.

Специалисты уже ведут работы по ремонту сети. Информации о жертвах и пострадавших нет. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее жители Белгорода сообщили о двух взрывах в городе. По предположениям местных жителей, таким образом могла сработать система противовоздушной обороны.