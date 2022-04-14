Жители Белгорода сообщили о двух взрывах в городе

В центре российского города Белгорода, он находится близко от границы с Украиной, по сообщениям местных жителей в социальных сетях, были слышны «звуки двух взрывов». Официальной информации по этому поводу пока нет, однако очевидцы публикуют кадры с места событий, на которых виден столб дыма, вздымающийся к небу.

По предположениям местных жителей, таким образом могла сработать система противовоздушной обороны. Комментариев Минобороны России пока не поступало.

14 апреля ВСУ обстреляли два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты.

Жителей оперативно эвакуировали, однако один человек всё-таки остался в селе, поэтому пострадал. Гладков заявил, что причины нахождения мужчины в населённом пункте во время режима ЧС неизвестны, их будут выяснять позже, после его выздоровления. В Сподарюшино, к счастью, никто не пострадал, дома и объекты социального значения также не получили повреждений.

Ранее в Министерстве обороны РФ пригрозили нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинские войска не прекратят атаковать объекты на территории РФ.